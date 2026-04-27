Colpo Olimpia tra le mura di Venezia Il terzo posto di Milano è in cassaforte

L’Olimpia ha vinto in trasferta contro Venezia, con il punteggio di 85-90, mantenendo il terzo posto in classifica. La squadra ha iniziato bene, chiudendo il primo tempo con un vantaggio di 23 punti, ma ha poi subito un calo, riducendo il margine a due punti. Nel finale, però, ha trovato la concentrazione necessaria per chiudere la partita in suo favore.

L’Olimpia in versione Penelope questa volta riesce a finire la sua tela. La tesse in modo perfetto per 25 minuti volando anche sul +23, la disfa in modo inopinato fino a mantenere solo due punti di margine, ma poi nel finale è più lucida e porta a casa la sfida con Venezia per 85-90. Un successo che le dà il vantaggio per il terzo posto visto che oltre al successo contro i lagunari, che si trovavano a pari punti, incamera anche lo scontro diretto visto il successo dell’andata. Il miglior realizzatore è ancora Leandro Bolmaro (19 punti) mentre Shields (nella foto), grazie ai suoi 10 punti segnati, supera i 3.000 realizzati in carriera in Serie A.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colpo Olimpia tra le mura di Venezia. Il terzo posto di Milano è in cassaforte Notizie correlate Olimpia, trionfo a Venezia: Bolmaro brilla e Milano vola al terzo posto? Cosa sapere L'Olimpia Milano batte la Reyer Venezia 85-90 a Venezia domenica 26 aprile. Milano supera Venezia al Taliercio: Olimpia più vicina al terzo postoLa domenica del 28° turno di Serie A si accende subito con la lotta per il terzo posto: al Taliercio, Milano supera Venezia 90-85, annullando sia la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Colpo Olimpia tra le mura di Venezia. Il terzo posto di Milano è in cassaforte; Alec Peters si avvicina all’Olimpia Milano: biancorossi in pole per il colpo dell’estate; Colpaccio Olimpia: passa a Venezia 90-85; Olimpia Milano, prove di continuità: Guerri Napoli superata. Colpo Olimpia tra le mura di Venezia. Il terzo posto di Milano è in cassaforteEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Olimpia Milano: colpo vincente a VeneziaI biancorossi mettono al sicuro il terzo posto superando Venezia in trasferta con un successo per 85-90. Bolmaro miglior realizzatore con 19 punti ... ilgiorno.it Alec Peters si avvicina all'Olimpia Milano: biancorossi in pole per il colpo dell'estate Alec Peters verso l'Olimpia Milano: i biancorossi accelerano e superano la concorrenza per l'ala dell'Olympiacos. Ecco le ultime sulla trattativa. Leggi su: - facebook.com facebook