Colpo dei ladri in una villa a Revigliasco di Moncalieri | portati via monete diamanti e orologi per svariate decine di migliaia di euro

Questa mattina i residenti di Revigliasco si sono svegliati con la notizia di un furto in una villa sulla collina di Moncalieri. I ladri sono entrati di notte e hanno portato via monete, diamanti e orologi per un valore di diverse decine di migliaia di euro. La polizia sta indagando per trovare i responsabili.

A fine gennaio 2026 una banda di ladri ha messo a segno un colpo da svariate decine di migliaia di euro in una villa sulla collina di Moncalieri. In strada del Redentore, frazione Revigliasco, i malviventi sono entrati nell'abitazione in pieno giorno, approfittando dell'assenza del proprietario.

