Nella notte, la Villa Magnani di Traversetolo, nel Parmense, è stata raggiunta da una banda di ladri mascherati che ha trafugato opere di rilievo, tra cui quadri di artisti come Renoir, Cezanne e Matisse. Il furto ha coinvolto un patrimonio stimato in milioni di euro, lasciando senza le preziose opere il patrimonio culturale della regione. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Un colpo devastante ha colpito il patrimonio artistico italiano nella notte. La Villa Magnani di Traversetolo, nel Parmense, è stata saccheggiata da una banda mascherata. I ladri hanno prelevato tre capolavori inestimabili: opere di Renoir, Cezanne e Matisse. Il bottino vale milioni di euro. L’azione criminale si è svolta pochi giorni fa all’interno della Fondazione Magnani Rocca. Gli intrusi, con il volto coperto, hanno penetrato la struttura protetta. Hanno messo le mani su dipinti che rappresentano gioielli dell’arte francese conservati in Italia. L’indagine dei Carabinieri è già attiva per rintracciare i responsabili. Il bottino rubato: tre gemme dell’impressionismo e del post-impressionismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villa Magnani: rubati Renoir, Cezanne e Matisse, un bottino da milioni

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