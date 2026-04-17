Colpo in banca è caccia ai rapinatori in fuga con le cassette di sicurezza
Una rapina si è verificata ieri nella filiale numero 10 del Credit Agricole situata in piazza Medaglie d'Oro. Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori sono fuggiti con le cassette di sicurezza. La polizia sta attualmente cercando di rintracciare i responsabili e sta raccogliendo testimonianze dei presenti. La banca è stata temporaneamente chiusa e le indagini sono in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
Continua a destare scalpore la rapina in banca avvenuta ieri nella filiale numero 10 del Credit Agrigole di piazza Medaglie d'oro. È caccia in queste ore alla banda del buco, composta da almeno tre persone, che dopo aver fatto irruzione nell'istituto di credito prendendo in ostaggio 25 persone.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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