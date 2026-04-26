Furto in un appartamento di Posillipo i proprietari forse narcotizzati | bottino da mezzo milione di euro

Un furto si è verificato in un appartamento di via Orazio, nel quartiere napoletano di Posillipo. Secondo quanto riferito, i proprietari potrebbero essere stati narcotizzati durante l’episodio. Il bottino, stimato in circa mezzo milione di euro, include anche un diamante. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto e sulla dinamica del furto.

Un raid in appartamento e un bottino da mezzo milione di euro, compreso un diamante. L'episodio a via Orazio, nel quartiere napoletano di Posillipo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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