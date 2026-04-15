Una giornata tragica si è verificata in una scuola del sud della Turchia, dove un ragazzo di 14 anni ha aperto il fuoco durante l’orario di lezione. L’attacco ha causato la morte di tre studenti e di un’insegnante, mentre sono rimaste ferite circa venti persone. L’episodio si è svolto nell’istituto Ayser Çalik di Kahramanmaras, lasciando la comunità e le autorità sconvolte per la violenza improvvisa.

Un quattordicenne ha trasformato una mattinata di lezione in un teatro di violenza a Kahramanmara?, nel sud della Turchia, uccidendo tre compagni e un’insegnante dopo aver aperto il fuoco all’interno dell’istituto Ayser Çal?k. L’aggressione, avvenuta intorno a mezzogiorno di questo mercoledì 15 aprile, ha lasciato un bilancio di 20 feriti, tra cui quattro persone in condizioni critiche sottoposte a interventi chirurgici d’urgenza, mentre l’autore del massacro è deceduto durante lo scontro con chi ha tentato di fermarlo. L’escalation di violenza nelle scuole turche: tra gestione delle armi e sicurezza territoriale. I numeri che emergono da Kahramanmara? delineano un quadro di estrema vulnerabilità dei sistemi scolastici locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage in classe in Turchia: 14enne spara a scuola, 4 morti e 20 feriti

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