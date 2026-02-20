A Calenzano torna Lunaria il festival delle arti di strada

A Calenzano, il festival delle arti di strada torna con due serate di spettacoli. La manifestazione si svolge nel borgo medievale e propone performance di danza, teatro e esibizioni di artisti locali. L’evento, previsto per sabato 20 e domenica 21 giugno, invita i visitatori a scoprire la magia delle costellazioni e delle luci che illuminano le vie antiche. La città si prepara ad accogliere un pubblico curioso e appassionato.

Due notti per farsi sorprendere dalla bellezza delle costellazioni e dalla magia della danza, del teatro, delle esibizioni: sabato 20 e domenica 21 giugno nel borgo medievale di Calenzano tornerà Lunaria, il Festival delle arti di strada. L’edizione 2026 sarà dedicata ai “Celesti miraggi”, alla potenza evocativa del cielo, in tutte le sue declinazioni, dall’arte all’astronomia. I pianeti e le costellazioni hanno sempre affascinato e incuriosito l’umanità: è a questo fascino che Lunaria dedicherà i suoi spettacoli e la sua creatività, proprio nelle notti a cavallo del solstizio d’estate. Il Festival è promosso dal Comune di Calenzano, organizzato dall’Associazione Turistica di Calenzano, con la direzione artistica di Le Petit Voyage.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Performance, mostre, installazioni: a Perugia torna il festival dedicato alle arti unite Leggi anche: Arriva l’Olympic Fringe Festival. Circo, arti di strada e performance. Lo spettacolo anima le piazze Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A giugno a Calenzano torna Lunaria; Calenzano Archivi - Pagina 296 di 296; Calenzano: lite tra coinquilini con tentativo di strangolamento: arrestato 29enne; Bicentenario Collodiano: presentazione di Pinocchio un sestese D.O.C. A giugno torna a Calenzano LunariaCALENZANO - Due notti per farsi sorprendere dalla bellezza delle costellazioni e dalla magia della danza, del teatro, delle esibizioni: sabato 20 e ... piananotizie.it @unionepoliziana #under17 acciuffa nel finale il pari con il Calenzano ottendno un punto importante per la lotta salvezza; i gol di Cocca e Ciaramella - facebook.com facebook