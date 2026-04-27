Un uomo di 31 anni proveniente dalla California è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato un omicidio e di aver messo in vendita armi online. La sua attività come sviluppatore indipendente di videogiochi, che aveva portato alla creazione di un titolo di combattimenti giudicato negativamente dal pubblico, si intreccia con le accuse di minacce e tentativi di procurarsi armi. La vicenda ha attirato l’attenzione nei media internazionali, evidenziando il collegamento tra il mondo del gaming e il coinvolgimento in attività criminali.

Sviluppatore indipendente di videogiochi per esperienza, attentatore per scelta. Cole Tomas Allen, 31enne californiano, è diventato noto a livello mondiale come presunto aspirante killer di Donald Trump. Prima ancora però si definiva «Ingegnere meccanico e informatico per formazione, insegnante per vocazione» e, appunto, sviluppatore di videogiochi. Il più recente si chiama Bohrdom, ispirato al notissimo fisico danese Niels Bohr, e lo stesso Allen lo definiva così: «Pensalo come un ibrido tra un bullet hell e un gioco di corse, con l'aggiunta di flipper semoventi. Se ami la chimica o la fisica, probabilmente ti piacerà. Se odi la chimica o la fisica.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cole Tomas Allen, la carriera fallita nei videogame e quel gioco di combattimenti tra chimica e fisica (che il pubblico ha bocciato)

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