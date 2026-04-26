Un uomo di 31 anni residente in California è stato identificato come il sospettato di aver tentato di sparare al presidente degli Stati Uniti durante una cena ufficiale alla Casa Bianca. La vicenda si è verificata durante l'evento con i corrispondenti della Casa Bianca, portando all’arresto e alle indagini da parte delle autorità. La sparatoria non ha causato feriti, ma ha suscitato grande attenzione mediatica e sicurezza rafforzata.

Il sospettato della sparatoria avvenuta durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca è stato identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, residente a Torrance, in California. La notizia, inizialmente riportata dall’Associated Press, è stata arricchita da nuovi dettagli diffusi dalla CNN sulla base di fonti delle forze dell’ordine. Secondo quanto emerso, Allen lavorava sia come insegnante sia come sviluppatore di videogiochi. Un profilo LinkedIn riconducibile al suo nome lo descrive come docente part-time presso C2 Education, dove nel dicembre 2024 era stato premiato come “insegnante del mese”, riconoscimento confermato anche da contenuti pubblicati sui social dell’azienda.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi è Cole Tomas Allen, l’uomo che ha cercato di sparare al presidente Usa Donald Trump

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Girano già voci false sul tentato killer: Cole Tomas Allen era registrato al voto come elettore non affiliato (non come democratico come falsamente scritto altrove). Ha però donato 25 dollari nell’ottobre 2024 alla campagna di Harris. x.com