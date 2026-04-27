Coldiretti Campania dal Brennero l' allarme sul cibo falso italiano
Gli agricoltori di Coldiretti Campania sono arrivati al Brennero per segnalare la presenza di migliaia di tonnellate di prodotti alimentari stranieri che transitano quotidianamente senza chiare indicazioni sulla provenienza. Secondo quanto riferito, questa mancanza di trasparenza favorisce pratiche commerciali ingannevoli e provoca perdite economiche alle imprese agricole italiane. L’allarme riguarda il rischio che molti prodotti possano essere presentati come italiani senza averne le caratteristiche autentiche.
Migliaia di tonnellate di prodotti alimentari stranieri attraversano ogni giorno il Brennero senza adeguata trasparenza sull'origine, alimentando inganni commerciali e danni economici alle imprese agricole italiane: è l'allarme lanciato dagli agricoltori di Coldiretti Campania, giunti al valico.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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