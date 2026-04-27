Codice doganale nel mirino | al Brennero la protesta di Coldiretti

Al Brennero si è svolta una protesta organizzata da Coldiretti con più di diecimila agricoltori provenienti da diverse regioni. La manifestazione si è concentrata sul tema dell’origine dei prodotti agroalimentari e ha visto un presidio di grandi dimensioni. La mobilitazione ha coinvolto numerosi agricoltori che hanno manifestato in modo pacifico, attirando l’attenzione sulla questione del codice doganale.

Una mobilitazione imponente, con oltre diecimila agricoltori giunti al Brennero da ogni regione, sottolinea l’importanza dell’origine dei prodotti agroalimentari. Al centro della protesta organizzata da Coldiretti c’è la richiesta di modificare la normativa europea sull’“ultima trasformazione sostanziale”, ritenuta responsabile di una perdita stimata in circa 20 miliardi di euro per il settore agricolo italiano. “L’attuale sistema – spiega il presidente di Coldiretti Bergamo Gabriele Borella – consente di attribuire l’origine italiana a prodotti realizzati con materie prime straniere, generando distorsioni di mercato e penalizzando le imprese nazionali.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Coldiretti, 10mila agricoltori al Brennero per modifica del codice doganale Manifestazione in difesa del Made in Italy: 500 agricoltori campani al Brennero per cambiare il codice doganaleSaranno circa 500 gli agricoltori campani in marcia lunedì 27 aprile al valico del Brennero per chiedere la modifica del codice doganale europeo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Coldiretti, 500 agricoltori campani al Brennero per difendere il Made in Italy; Manifestazione in difesa del Made in Italy: 500 agricoltori campani al Brennero per cambiare il codice doganale; Al Brennero la protesta di Coldiretti: La guerra pesa su agricoltori e consumatori; Coldiretti torna al Brennero: migliaia in protesta per etichette e costi. Codice doganale nel mirino: al Brennero la protesta di ColdirettiIn 10mila da tutta Italia per difendere il vero Made in Italy. Dalla Bergamasca una folta delegazione guidata dal presidente Gabriele Borella e dal direttore Erminia Comencini ... bergamonews.it 10mila agricoltori al Brennero per la revisione del codice doganale(LaPresse) - Circa 10mila agricoltori provenienti da tutta Italia in strada al Brennero, per protestare contro le normative doganali europee che, secondo Coldiretti, danneggiano il lavoro agricolo naz ... msn.com Treviso città, Treviso Provincia, coldiretti | Made in Italy. Coldiretti, in diecimila al Brennero per cambiare il codice doganale - facebook.com facebook Imponente mobilitazione di Coldiretti al confine: si chiede la modifica del codice doganale europeo contro il falso made in Italy. x.com