Code e disagi al passaggio a livello | Problema irrisolto dopo otto anni dall' insediamento di Fedriga

Da anni, le code e i disagi al passaggio a livello lungo la strada statale 13 “Pontebbana” a Sacile continuano a causare problemi. Nonostante siano trascorsi otto anni dall’insediamento della nuova amministrazione regionale, la situazione resta irrisolta. Questa problematica si verifica frequentemente, creando difficoltà per i residenti e per chi si sposta nella zona. La presenza di lunghe code al passaggio a livello rimane un motivo di disagio per il territorio.

“Per l’ennesima volta le code al passaggio a livello lungo la ss13 “Pontebbana” a Sacile hanno provocato notevoli disagi, penalizzando il territorio". Il consigliere regionale del Pd Nicola Conficoni ha commentato l'ultimo episodio accaduto domenica 26 aprile. Uno dei tanti che toccano la.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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