Monza travolto e ucciso dal treno al passaggio a livello | bloccata la circolazione ferroviaria disagi anche sulle strade

A Monza, un uomo di 49 anni è stato investito e ucciso da un treno al passaggio a livello di via Osculati. L’incidente ha causato il blocco della circolazione ferroviaria e ha provocato disagi anche sulla viabilità stradale nella zona. La polizia ha delimitato l’area e sta conducendo le verifiche del caso. Nessuna altra informazione è stata ancora comunicata.

Monza, 17 marzo 2026 - Circolazione ferroviaria e traffico in tilt per un uomo di 49 anni morto dopo essere stato travolto dal treno al passaggio a livello di via Osculati a Monza. E' successo verso le 18.50 di oggi, mattedì 17 marzo. Trenord ha comunicato che il treno 24866 lungo la linea Milano Porta Garibaldi-Lecco è fermo tra le stazioni di Monza e Arcore. Sul posto sono arrivati ambulanza e automedica in codice rosso, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria. Ma per l'uomo arrotato ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Naturalmente l'incidente ha provocato r allentamenti e ritardi s ulla tratta. Pesanti i disagi per i pendolari, con ritardi e interruzioni che stanno interessando diverse corse in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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