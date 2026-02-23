Palazzolo Milanese chiude il passaggio a livello per lavori | disagi al traffico fino al 14 marzo

A Palazzolo Milanese, il passaggio a livello si chiude per lavori di manutenzione, causando rallentamenti nel traffico. La chiusura, iniziata ieri, durerà fino al 14 marzo e riguarda principalmente le strade principali del paese. I residenti segnalano code e attese prolungate, mentre i pendolari devono trovare percorsi alternativi. La rimozione dei binari obsoleti richiede interventi rapidi per evitare ulteriori disagi alla viabilità locale.

Chiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di. Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa. C’è tempo fino al 19 marzo per candidarsi al 16° concorso pubblico per il reclutamento. Sul podio pizzoccheri, risotto giallo e cotoletta: ecco i piatti preferiti durante le Olimpiadi . Tragedia sfiorata nel pomeriggio di domenica ad Abbiategrasso, dove un’automobile è stata urtata da un. Invita il tassista a salire in casa perché non ha contanti per pagare la corsa,. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Lavori sulla ferrovia: chiude il passaggio a livello per una settimanaA Seveso, i lavori sulla rete ferroviaria portano alla chiusura totale del passaggio a livello di via Milano e via San Carlo, prevista dall'15 al 20 dicembre.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: A4, ancora cantieri: ecco le prossime chiusure; Serie D, girone D: La Pro Palazzolo supera 2-0 la Correggese, apre Palma chiude Minessi su rigore.

Palazzolo Milanese, chiude il passaggio a livello per lavori: disagi al traffico fino al 14 marzoA Paderno Dugnano catta una lunga chiusura per lavori urgenti al passaggio a livello sulla linea di Palazzolo Milanese. Il passaggio a livello tra via ... ilnotiziario.net