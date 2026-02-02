A febbraio, Laveno Mombello si riempie di iniziative per tutti i gusti. La città si anima con eventi di cultura, arte e tradizioni, organizzati da Laveno Eventi. La gente si muove tra mostre, spettacoli e incontri, tornando a vivere il centro in modo diverso. La voglia di partecipare cresce giorno dopo giorno, portando un po’ di colore e movimento nelle strade.

A febbraio Laveno Mombello si trasforma in un crocevia di incontri, creatività e tradizioni, grazie al programma organizzato da Laveno Eventi. La sede in via Fortino 2 diventa centro di vita culturale e sociale per un mese intero, con attività pensate per tutti i gusti e tutte le età. Il calendario si apre con i balli di gruppo ogni lunedì mattina alle 9.30, un’occasione per muoversi in compagnia, seguita dal martedì pomeriggio, quando si svolgono sessioni di danza meditativa, un’attività pensata per chi cerca rilassamento e consapevolezza corporea. Tra sabato e sabato, il week-end si anima con laboratori creativi: il 7, 14, 21 e 28 febbraio, dalle 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A febbraio Laveno Mombello si anima con cultura, arte e tradizioni in un fitto programma di eventi per tutti i gusti.

