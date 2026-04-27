Cocaina nascosta nei dolci arrestato a Pizzo con oltre 200 grammi

Un uomo è stato arrestato a Pizzo con oltre 200 grammi di cocaina nascosta nei dolci. L’intervento della Polizia di Stato rientra in un’operazione volta a prevenire e contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato la droga e hanno fermato l’uomo, che ora si trova in custodia. L’operazione si inserisce in attività di repressione di traffici illeciti di droga.

La Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ha arrestato un uomo nel territorio del Comune di Pizzo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L’operazione è stata eseguita il 25 aprile 2026 dai poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia e di Catanzaro. Il controllo e il ritrovamento L’uomo è stato fermato in località Angitola, lungo la Strada Statale 118, all’intersezione per Pizzo e Lamezia Terme. Già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è apparso subito nervoso durante il controllo. All’interno dell’auto sono stati trovati sette involucri già confezionati contenenti circa 12 grammi di sostanza stupefacente, nascosti sotto la tappezzeria dal lato passeggero.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cocaina nascosta nei dolci, arrestato a Pizzo con oltre 200 grammi Notizie correlate Fermati in auto con oltre 200 grammi di cocaina: due arrestiEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato... Leggi anche: Trovato con un chilo e 200 grammi di cocaina purissima e 400 munizioni, arrestato 26enne Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Borsa con chili di cocaina nascosta sui binari: uomo finisce in carcere; Dolce con sorpresa: arrestato a Pizzo un uomo che nascondeva cocaina in un profitterol. Cocaina nascosta nei dolci, arrestato a Pizzo con oltre 200 grammiLa Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ha arrestato un uomo nel territorio del Comune di Pizzo con l’accusa di detenzione a ... catanzaro.gazzettadelsud.it Droga nascosta nei mobili di lusso: sequestrati nel porto 65 chili di cocainaUn carico insospettabile, mimetizzato tra arredi di pregio, nascondeva un’ingente quantità di cocaina pronta a essere immessa sul mercato. È quanto scoperto ... pupia.tv L'uomo alla vista della pattuglia ha simulato di avere l’auto in panne e una gomma bucata L'articolo: https://www.varesenews.it/2026/04/fermato-in-auto-ad-albizzate-con-la-cocaina-nascosta-in-bocca-e-in-un-calzino-in-manette-un-27enne/2558962/ - facebook.com facebook