Fermati in auto con oltre 200 grammi di cocaina | due arresti

Due uomini sono finiti in manette questa mattina durante un controllo stradale in provincia di Arezzo. La polizia ha fermato un’auto con a bordo due persone, trovando oltre 200 grammi di cocaina nascosti nel veicolo. Gli agenti hanno arrestato i due e sequestrato la droga, continuando così la lotta allo spaccio nella zona.

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in Valtiberina, in provincia di Arezzo. I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno arrestato due uomini, residenti in provincia di Perugia, per detenzione di droga ai fini di spaccio, sequestrando oltre 200 grammi di cocaina. L’operazione è scattata nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale nel comune di Monterchi, quando i militari dell’ Arma dei Carabinieri hanno fermato una vettura con a bordo i due soggetti. Il comportamento particolarmente nervoso degli occupanti ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire il controllo procedendo a una perquisizione personale e veicolare. 🔗 Leggi su Lortica.it

