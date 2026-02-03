Fermati in auto con oltre 200 grammi di cocaina | due arresti

Da lortica.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono finiti in manette questa mattina durante un controllo stradale in provincia di Arezzo. La polizia ha fermato un’auto con a bordo due persone, trovando oltre 200 grammi di cocaina nascosti nel veicolo. Gli agenti hanno arrestato i due e sequestrato la droga, continuando così la lotta allo spaccio nella zona.

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in Valtiberina, in provincia di Arezzo. I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno arrestato due uomini, residenti in provincia di Perugia, per detenzione di droga ai fini di spaccio, sequestrando oltre 200 grammi di cocaina. L’operazione è scattata nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale nel comune di Monterchi, quando i militari dell’ Arma dei Carabinieri hanno fermato una vettura con a bordo i due soggetti. Il comportamento particolarmente nervoso degli occupanti ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire il controllo procedendo a una perquisizione personale e veicolare. 🔗 Leggi su Lortica.it

fermati in auto con oltre 200 grammi di cocaina due arresti

© Lortica.it - Fermati in auto con oltre 200 grammi di cocaina: due arresti

Approfondimenti su Valtiberina Arezzo

Droga tra Lecce e San Foca, due arresti. Sequestrati 165 grammi di cocaina

Nell’ambito di un’intensa operazione di contrasto alla droga, la Polizia di Stato ha arrestato due persone tra Lecce e San Foca, sequestrando 165 grammi di cocaina.

Tentata rapina e spaccio, due arresti in poche ore. In casa trovati 140 grammi di hashish e cocaina

Nella serata del 4 gennaio, la polizia di Ravenna ha effettuato due arresti in poche ore, sequestrando 140 grammi di hashish e cocaina durante una perquisizione domiciliare.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Siracusa, sorpresi in taxi con oltre 5 chili di cocaina: arrestati

Video Siracusa, sorpresi in taxi con oltre 5 chili di cocaina: arrestati

Ultime notizie su Valtiberina Arezzo

Argomenti discussi: Milano, fermati vicino a un’auto con la gomma bucata: due giovani arrestati con 75 mila euro e droga; Traditi dall’odore acre di hashish: fermati in cinque in auto a Como con due etti di droga, scatta un arresto; Da Milano a Como col carico di droga nell’auto: 5 giovani fermati dalla polizia; Carinaro, in auto con arnesi da scasso: fermati due uomini.

Fermati in un'auto con passamontagna, arnesi e scacciacani. Due romeni fermatiDue cittadini rumeni sono stati denunciati dalla polizia a Bolzano per ricettazione e porto d'armi abusivo. rainews.it

fermati in auto conPadova, 3 tunisini fermati in auto in zona pedonale con a bordo una gallina legataA Padova tre tunisini sono stati fermati in auto in zona pedonale dalla polizia: a bordo avevano una gallina legata ... auto.everyeye.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.