Trovato con un chilo e 200 grammi di cocaina purissima e 400 munizioni arrestato 26enne

Un uomo di 26 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di un chilo e 200 grammi di cocaina pura e 400 munizioni. La sostanza stupefacente, valutata oltre 200 mila euro se tagliata, è stata sequestrata durante un controllo. L’arresto si è verificato nel corso di un’operazione di polizia mirata a contrastare il traffico di droga e armi.

Quella droga - cocaina purissima - avrebbe potuto fruttare più di 200 mila euro. Specie se "tagliata". Ma sull'illegale mercato dello spaccio, per fortuna, non c'è finita. E questo grazie ai poliziotti della Squadra mobile e del commissariato di Palma di Montechiaro. La “roba” è stata rinvenuta e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Trovato con 400 grammi di cocaina, messo ai domiciliari: evade e torna in cellaNella serata del 6 marzo i carabinieri della stazione di Jesolo hanno arrestato il 26enne straniero per essere evaso il giorno stesso del... Rimini, pusher acrobata in scooter incastrato a Miramare: arrestato 26enne con mezzo chilo di cocainaUn ventiseienne di cittadinanza albanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.