Cobolli domina e si concede il tunnel | gli highlights contro Vallejo

Nel torneo di Madrid, Flavio Cobolli si è imposto in modo convincente contro Vallejo, vincendo i due set con i punteggi di 6-3 e 6-2. La partita si è svolta sui campi del Masters 1000, e l'esito ha portato Cobolli agli ottavi di finale. La sua prestazione si è distinta per continuità e precisione durante tutto l'incontro.

Flavio Cobolli domina contro Vallejo e conquista gli ottavi del Masters 1000 di Madrid con un netto 6-3 6-2. L’azzurro gioca un match in controllo, mettendo in mostra colpi di grande qualità e anche giocate che gli riescono facilissime.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli domina e si concede il tunnel: gli highlights contro Vallejo Notizie correlate LIVE Cobolli-Vallejo 6-3, 6-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina e vola agli ottaviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15. Madrid, Cobolli contro l’imbattibile Vallejo: sfida agli ottavi? Cosa sapere Flavio Cobolli sfida Adolfo Daniel Vallejo a Madrid lunedì 27 aprile per gli ottavi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cobolli deluxe! Zverev dominato, l'azzurro centra la seconda finale stagionale; Tennis, Cobolli batte Zverev in due set e vola in finale dell'Atp Monaco. Poi le lacrime; Cobolli-Zverev: highlights Atp Monaco. VIDEO; Cobolli e Darderi avanti nell’Atp Madrid 2026: sconfitti Carabelli e Cerundolo. Cobolli travolgente: gran prestazione e vittoria agevole su VallejoIl romano è negli ottavi di finale a Madrid: battuto il paraguayano. Domani sfiderà Medvedev Una prestazione praticamente impeccabile da parte di Flavio Cobolli. Il giocatore romano domina in tutto e ... tennisitaliano.it Cobolli-Vallejo, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tvA pochi giorni dalla finale persa a Monaco di Baviera contro Ben Shelton, è tornato in campo Flavio Cobolli è lo ha fatto vincendo. All'esordio nel Masters 1000 di Madrid è arrivato per il romano, tes ... msn.com FLAVIONE AGLI OTTAVI!!! #COBOLLI domina Vallejo 63 62 e accede per la 3^ volta in carriera agli OTTAVI di un Masters 1000 dopo Cincinnati 2024 e Toronto 2025. Per Flavio adesso Daniil Medvedev che ha sconfitto con lo stesso punteggio Budkov Kjaer. x.com MONACO: FLAVIO CEDE IL 1° SET A SHELTON Primo set in salita per Flavio Cobolli nella finale di Monaco contro un Ben Shelton praticamente perfetto: l’americano domina con il servizio e chiude la prima frazione 6-2 in 43 minuti di gioco, complice un av - facebook.com facebook