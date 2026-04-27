Cobolli accelera e convince | Vallejo travolto ora Madrid gli regala Medvedev

Nel Masters 1000 di Madrid, Flavio Cobolli si è imposto con determinazione sugli ottavi di finale, battendo il paraguaiano Vallejo in due set, 6-3 e 6-2, in poco più di un’ora e quarto d’ora. La partita ha visto il giovane tennista italiano dominare dall’inizio, conquistando un passaggio diretto ai quarti di finale. La vittoria ha portato Cobolli a superare un avversario che aveva eliminato altri giocatori nel torneo.

Flavio Cobolli si prende con autorità gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, superando il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo con un netto 6-3, 6-2 in appena un’ora e 14 minuti. Sulla terra rossa della Caja Magica, il romano ha imposto fin dalle prime battute un ritmo superiore, fatto di maggiore velocità di palla, pressione costante e una gestione quasi sempre lucida dello scambio. È stata una vittoria pulita, mai davvero in discussione, che conferma il buon momento dell’azzurro e gli spalanca ora la sfida contro Daniil Medvedev. L’avvio di Cobolli è stato subito indicativo del copione del match. Dopo un primo turno di servizio un po’ laborioso, l’azzurro ha iniziato a comandare gli scambi con un tennis aggressivo e propositivo.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: ora la sfida tra Blockx ed Auger-Aliassime, poi toccherà all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15. Madrid, Cobolli contro l’imbattibile Vallejo: sfida agli ottavi? Cosa sapere Flavio Cobolli sfida Adolfo Daniel Vallejo a Madrid lunedì 27 aprile per gli ottavi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Cobolli accelera e convince: Vallejo travolto, ora Madrid gli regala MedvedevFlavio Cobolli si prende con autorità gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, superando il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo con un netto 6-3, 6-2 in a ... sportface.it Flavio Cobolli piega in rimonta Carabelli e approda al terzo turno a MadridUna vittoria alla Flavio Cobolli. Il tennista romano (n. 13 del mondo) si è imposto in rimonta nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid contro ... oasport.it