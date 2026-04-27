Co-housing a Bari | il rischio che l’autonomia finisca con il PNRR

A Bari, progetti di co-housing gestiti dall’Aipd e Casa Alhena con fondi provenienti dal PNRR potrebbero essere interrotti a causa della prossima scadenza dei finanziamenti pubblici. La fine delle risorse istituzionali mette a rischio la continuità dei percorsi di autonomia abitativa avviati nelle strutture. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma le associazioni coinvolte stanno monitorando la situazione.

? Cosa sapere Aipd e Casa Alhena gestiscono progetti di co-housing a Bari con fondi PNRR.. La fine dei finanziamenti istituzionali minaccia la continuità dei percorsi di autonomia abitativa.. A Bari, i progetti di co-housing avviati da Aipd e Casa Alhena tramite fondi Pnrr mettono in luce il rischio di un’autonomia limitata nel tempo per le persone con disabilità. La gestione delle risorse destinate all’abitare condiviso solleva interrogativi urgenti sulla tenuta dei percorsi di indipendenza. Attualmente, le iniziative promosse dalle realtà locali dimostrano che vivere insieme rappresenta una strada percorribile, ma la natura stessa dei finanziamenti pone un problema di continuità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Co-housing a Bari: il rischio che l’autonomia finisca con il PNRR Notizie correlate Disabilità e Pnrr, il bluff del co-housing a Bari: 400mila euro spesi per un'autonomia a scadenzaC’è una domanda che attraversa costantemente la mente di un genitore o di un familiare di una persona con disabilità: “Cosa succederà quando io,... Asilo a Bari Vecchia, lavori fermi. Fondi Pnrr a rischio, c?è il piano BL’asilo nido nella Diomede Fresa nel cuore di Bari Vecchia, finanziato con fondi Pnrr per 775mila euro, potrebbe essere a rischio. Altri aggiornamenti Si parla di: Disabilità e Pnrr, il bluff del co-housing a Bari: 400mila euro spesi per un'autonomia a scadenza. Disabilità e Pnrr, il bluff del co-housing a Bari: 400mila euro spesi per un'autonomia a scadenzaA Bari le esperienze di Aipd e Casa Alhena, avviate grazie a fondi Pnnr, dimostrano che abitare insieme è possibile. Ma i progetti simili sul territorio sono ancora pochi e la discontinuità legata all ... baritoday.it Welfare, ‘Condividiamo’ co-housing per anziani a Bari il primo in PugliaCondiviviamo è un progetto finanziato con 120 mila euro dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari ad esito dell’avviso pubblico Vivere Insieme: co-housing per la terza età in favore della ... affaritaliani.it