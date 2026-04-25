Disabilità e Pnrr il bluff del co-housing a Bari | 400mila euro spesi per un' autonomia a scadenza

A Bari sono stati spesi circa 400mila euro per un progetto di co-housing destinato a favorire l’autonomia delle persone con disabilità. Tuttavia, il progetto sembra avere una durata limitata, lasciando molte famiglie con dubbi su cosa accadrà una volta terminato il finanziamento. La questione solleva interrogativi sulla reale efficacia e sostenibilità di iniziative simili, che spesso vengono presentate come soluzioni innovative ma poi si scontrano con limiti pratici e temporali.

C’è una domanda che attraversa costantemente la mente di un genitore o di un familiare di una persona con disabilità: “Cosa succederà quando io, quando noi, non ci saremo più?”. Se il presente, per una persona disabile e per la sua famiglia, è fatto di sfide da affrontare e ostacoli da superare.🔗 Leggi su Baritoday.it

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