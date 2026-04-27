Un uomo è stato formalmente accusato di aver tentato di uccidere il presidente degli Stati Uniti durante una cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca. L'evento si è svolto sabato e l’individuo coinvolto è stato identificato come Cole Tomas Allen. Le autorità hanno reso note le accuse nei suoi confronti, che riguardano direttamente il tentativo di assassinare il presidente.

Cole Tomas Allen, l'attentatore della cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca di sabato, è stato accusato formalmente del tentativo di assassinare il presidente Donald Trump. Lo riferisce la Cnn. Nel complesso, sono i tre i capi d'accusa formulati nell'udienza preliminare a suo carico: oltre a quello del tentato assassinio del presidente, figurano poi il trasporto di arma da fuoco e munizioni con l'intento di commettere un reato grave e l'aver esploso colpi d'arma da fuoco nel corso di un crimine violento. Per il primo capo, la pena massima è l'ergastolo, per il secondo è previsto un massimo di 10 anni (è relativo al trasporto di arma da fuocomunizioni nel commercio interstatale, avendo viaggiato in treno dalla California fino a Washington con il suo arsenale).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cnn, Allen accusato del tentativo di assassinare Trump

Notizie correlate

Attentato al gala della Casa Bianca: Cole Tomas Allen accusato del tentato omicidio di TrumpSi è aperta oggi l'udienza preliminare a carico di Cole Tomas Allen , l'uomo arrestato per l'attentato avvenuto sabato scorso durante la cena di gala...

"Tentò di assassinare Trump", Ryan Routh condannato all'ergastoloE’ stato condannato all’ergastolo Ryan Routh , l'uomo accusato di essersi nascosto tra i cespugli di un campo da golf in Florida con un fucile semi...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Cnn, Allen accusato del tentativo di assassinare Trump; Sbk, Nicolò Bulega su Ducati vince la Superpole Race ad Assen; Insegnante, sviluppatore di videogiochi, donatore di Kamala Harris: chi è l'uomo che ha sparato a Washington; Insegnante del mese: identificato il presunto assassino.

Cnn, Allen accusato del tentativo di assassinare TrumpCole Tomas Allen, l'attentatore della cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca di sabato, è stato accusato formalmente del tentativo di assassinare il presidente Donald Trump. Lo riferisce la ... ansa.it

Attentato a Trump, Allen formalmente accusato di tentato assassinio del presidente degli Stati UnitiNel complesso, sono i tre i capi d'accusa: oltre a quello del tentato assassinio di Trump, figurano poi il trasporto di arma da fuoco e munizioni con l'intento di commettere un reato grave e l'aver es ... corriere.it

Nenechte si ujít pondelní Nový den. Na CNN Prima NEWS zacínáme v 5:55. x.com

Un'inchiesta della CNN ha portato alla luce un sito statunitense con video di donne sedate e violentate (attenzione, il tema e le testimonianze sono molto forti) - facebook.com facebook