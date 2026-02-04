Tentò di assassinare Trump Ryan Routh condannato all' ergastolo

Ryan Routh è stato condannato all’ergastolo. L’uomo si era nascosto tra i cespugli di un campo da golf in Florida armato di un fucile semi automatico, con l’obiettivo di uccidere Donald Trump. L’attacco è avvenuto meno di due mesi prima delle elezioni presidenziali del 2024, che hanno poi portato Trump di nuovo alla Casa Bianca.

E' stato condannato all'ergastolo Ryan Routh, l'uomo accusato di essersi nascosto tra i cespugli di un campo da golf in Florida con un fucile semi automatico per tentare di assassinare Donald Trump, meno di due mesi prima delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024 che lo hanno riportato alla presidenza. Routh, 59 anni, è stato riconosciuto colpevole da una giuria lo scorso settembre di cinque capi d'accusa, tra cui tentato omicidio, dopo essersi difeso da solo durante il processo. Il giudice distrettuale statunitense Aileen Cannon ha emesso la sentenza a Fort Pierce, in Florida. I pubblici ministeri avevano raccomandato l'ergastolo, mentre Routh aveva chiesto al giudice, nominato da Trump, di infliggere una pena di 27 anni.

