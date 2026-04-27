Cloro gassoso nel locale tecnico | paura in albergo evacuati ospiti e lavoratori

Lo scorso 25 aprile, in un albergo di Gargazzone, in Alto Adige, si è verificato un incidente che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Intorno alle 14, sono state evacuate sia le persone presenti nella struttura che il personale, a causa della presenza di cloro gassoso nel locale tecnico. L’intervento è stato effettuato in seguito a una segnalazione relativa a un’emergenza Nbcr, ovvero nucleare, biologica e chimica.

Una Festa della Liberazione piuttosto movimentata quella vissuta lo scorso 25 aprile in un albergo di Gargazzone, in Alto Adige: nel corso del pomeriggio, intorno alle 14, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco della zona, allertati per un intervento Nbcr (ovvero Nucleare, Biologico, Chimico.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il locale tecnico dell’hotel perde cloro, vigili del fuoco in azione Fuoriuscita di cloro da un camion: paura per un lavoratoreÈ stata una giornata impegnativa quella di oggi, mercoledì 4 febbraio, per i vigili del fuoco altoatesini che sono stati allertati per un incidente...