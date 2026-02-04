Fuoriuscita di cloro da un camion | paura per un lavoratore
Questa mattina un camion ha perso cloro nella zona industriale di Bolzano, creando paura tra i presenti. Un lavoratore è rimasto coinvolto, ma fortunatamente non ci sono stati gravi feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza l’area e gestire la fuoriuscita. La polizia ha delimitato la zona mentre si cerca di capire l’entità dell’incidente.
È stata una giornata impegnativa quella di oggi, mercoledì 4 febbraio, per i vigili del fuoco altoatesini che sono stati allertati per un incidente avvenuto nella zona industriale di Bolzano, in via Marco Polo.I fattiNello specifico, durante le operazioni di scarico di un autocarro contenente.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Argomenti discussi: Allarme chimico a Bolzano, a causarlo un chiodo che ha forato un fusto di cloro.
Allarme chimico a Bolzano, a causarlo un chiodo che ha forato un fusto di cloroLa punta metallica sporgeva da un pallet ha perforato il bidone durante lo scarico di un autocarro in via Marco Polo. La fuoriuscita di detergente ha causato disagi respiratori a un lavoratore e l’int ... altoadige.it
