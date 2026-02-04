Fuoriuscita di cloro da un camion | paura per un lavoratore

Questa mattina un camion ha perso cloro nella zona industriale di Bolzano, creando paura tra i presenti. Un lavoratore è rimasto coinvolto, ma fortunatamente non ci sono stati gravi feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza l’area e gestire la fuoriuscita. La polizia ha delimitato la zona mentre si cerca di capire l’entità dell’incidente.

