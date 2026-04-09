Il locale tecnico dell’hotel perde cloro vigili del fuoco in azione

Oggi pomeriggio, nella zona di Sesto, si è verificato un incidente in un hotel che ha coinvolto il locale tecnico, causando la fuoriuscita di cloro dall’impianto. L’odore forte ha provocato disagio tra i presenti, portando a una chiamata di emergenza al 112. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno gestito la situazione e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

L’odore acre nell’aria, la chiamata al 112 e l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sono stati momenti di apprensione quelli di oggi pomeriggio, 9 aprile 2026, per il personale di una struttura alberghiera di Sesto dove, a causa di un incidente, si è verificata la fuoriuscita di cloro da un impianto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Il locale tecnico dell’hotel perde fuoco, vigili del fuoco in azione Perde il controllo dell’auto e si ribalta in un fosso: salvato dai vigili del fuocoI vigili del fuoco hanno dovuto lavorare con estrema precisione per stabilizzare il veicolo ed estrarre il conducente in sicurezza CASCINA – Poteva... Temi più discussi: Ok all’ intervento di riparazione danni e rafforzamento locale del santuario del Ss. Crocifisso a Treia; Impianti geotermici: i requisiti per l’attività libera o la Pas; Polizia locale, tolleranza zero sui furbetti della targa estera: intensificati i controlli a tutela della sicurezza stradale; Recupero sottotetti: il Consiglio di Stato chiarisce quando l’intervento diventa ristrutturazione edilizia e variazione essenziale, con obbligo di permesso di costruire e rischio demolizione. Titolare centro sportivo muore dopo intervento nel locale tecnico della piscina, procura dispone il sequestroHa accusato un malore dopo essere uscito dal locale tecnico per la filtrazione e il trattamento dell'acqua della piscina, poi si è accasciato in terra ed è deceduto. A perdere la vita un uomo di 64 ... romatoday.it Incendio aeroporto di Ciampino, fiamme dolose nella torre di controllo: arrestato il responsabile. Voli riattivati dopo ore di caosSono tornati regolari i voli all'aeroporto di Ciampino, con la ripresa anche delle attività della torre di controllo. Lo rende noto l'Ente nazionale per l'assistenza al volo (Enav), precisando che non ... roma.corriere.it La Polizia Locale del Comune di Rieti ricorda che, per esigenze tecnico-organizzative, la cassa per i pagamenti e lo sportello informativo presso la sede di Via La Foresta resteranno chiusi nelle giornate di venerdì 10 aprile e sabato 11 aprile 2026. Restano di - facebook.com facebook