Classifiche manipolate referti modificati sistemi dittatoriali | tutti i veleni tra gli arbitri

Negli ultimi anni si sono registrate numerose polemiche all’interno dell’Associazione italiana arbitri, con episodi che coinvolgono referti modificati, sospetti di manipolazioni di classifiche e accuse di comportamenti autoritari. Tra i protagonisti ci sono arbitri che sono stati allontanati dall’attività nazionale e trasferiti all’estero, oltre a segnalazioni di contratti dubbi e traffico di sostanze stupefacenti. La situazione riflette tensioni e criticità che si sono accumulate nel tempo.

Arbitri contro arbitri. Non è una novità. Lettere, esposti, denunce: la storia recente dell’universo arbitrale è costellata di veleni. Il caso Rocca-Rocchi è solo l’ultimo di una lunga serie. Un anno fa la denuncia dell’assistente arbitrale Domenico Rocca sulle presunte infrazioni del designatore Gianluca Rocchi ha aperto un filone arrivato fino alla magistratura ordinaria. L’indagine della Procura di Milano è in pieno corso e il mondo dei fischietti è di nuovo nella bufera. Purtroppo, un film già visto. Con una modalità ricorrente. Arbitri estromessi o degradati per via di procedure, a loro dire, poco trasparenti. Stagione 2017-2018: l’arbitro Camillo Gavillucci viene dismesso "per motivate ragioni tecniche".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Classifiche manipolate, referti modificati, "sistemi dittatoriali": tutti i veleni tra gli arbitri Notizie correlate Leggi anche: Arbitri e Var, la stagione dei veleni e degli alibi Leggi anche: Caos arbitri. Ogni episodio diventa un giallo. Veleni da video