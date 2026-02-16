Caos arbitri Ogni episodio diventa un giallo Veleni da video

Il nome di Tassi Bastoni è finito sotto i riflettori dopo aver esultato in modo esagerato, come se avesse segnato un gol, in modo inatteso. La scena ha scatenato polemiche e ha acceso discussioni tra tifosi e commentatori, soprattutto perché l’episodio si è verificato in un momento di confusione arbitrale. Le immagini del video mostrano chiaramente la reazione esagerata del difensore, che ha suscitato sdegno tra chi valuta le decisioni del direttore di gara.

Tassi Bastoni che esulta come se avesse segnato un gol. È l'aspetto più spiacevole e grottesco dell'ultimo svarione dell'arbitro La Penna. Il difensore interista meriterebbe un giallo per simulazione e invece arriva il rosso per lo juventino Kalulu, che invoca invano il ricorso al Var. Per i misteri eleusini del mitico "protocollo" il giudice elettronico non può intervenire. E così ingiustizia è fatta con grande scorno del designatore Rocchi, impegnato a governare un calcio sempre più nevrotico e avvelenato. La colpa, però, non è solo dei simulatori in servizio permanente effettivo ma del complicato rapporto fra arbitri e Var, degli evidenti limiti dei regolamenti, che trasformano ogni gol in un gigantesco giallo da sciogliere con l'aiuto di mille telecamere.