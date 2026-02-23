arbitri e var la stagione dei veleni e degli alibi

Gli arbitri e il VAR sono al centro di continue polemiche, spesso alimentate da errori evidenti o sospetti di ingiustizie. La stagione si caratterizza per accuse e tentativi di scaricare le responsabilità, con tifosi e commentatori che si scambiano accuse e giustificazioni. Le discussioni si infiammano ogni volta che un episodio controverso si verifica in campo, lasciando spazio a tensioni e frustrazioni tra le parti coinvolte. La frustrazione cresce con ogni decisione contestata.

Urlano tutti, convinti che urlare serva per farsi rispettare. Sicuri che, urlando, si possa ottenere qualche forma di risarcimento a fronte di errori talvolta veri e molto spesso presunti. Tutti contro tutti. Anzi, tutti contro gli arbitri che stanno in mezzo nella loro stagione più difficile, con i vertici dell’associazione decapitati, pochi o nessun amico tra i club (impegnati a fare la gara a chi trova l’alibi più solido per i propri errori) e avviati verso una riforma che è già scritta ma necessita di tempi ragionevoli per diventare operativa. Ovvero, per essere il futuro a partire dalla prossima estate posto che non sarà sufficiente il professionismo per accelerare il lavoro di formazione di un gruppo giovane, inesperto e con un livello medio non eccelso come quello su cui Gianluca Rocchi perde tempo e fiato da cinque anni. 🔗 Leggi su Panorama.it

Veleni da Derby e l’ipocrisia del VAR: la vendetta dei “comuni mortali”Il derby tra Milan e Inter ha scatenato polemiche accese, con i tifosi che accusano il VAR di favorire sempre le stesse squadre.

Napoli, parla Conte: «Non è una buona stagione per arbitri e VAR, spero migliorino la situazione. Rocchi deve fare questo»Antonio Conte commenta la sconfitta del Napoli contro il Como ai quarti di Coppa Italia.

Milan, la lista completa degli episodi contestati ad arbitri e VARLe proteste per la convalida del goal di Troilo contro il Parma sono soltanto le ultime in ordine di tempo da parte del club rossonero ... msn.com

Anche in Scozia il Var fa danni: Se non è all’altezza, aboliamolo, gli arbitri si rendono ridicoli da soliIn Scozia arbitri imbarazzanti e al Var non sono all'altezza. Lo dice Ally McCoist, ex calciatore dei Rangers. ilnapolista.it

Con il raduno degli arbitri regionali di Serie C, Dr1 e Progetto U15 della scorsa domenica 15 febbraio a Senna Comasco (CO) si sono conclusi tutti i raduni per i nostri arbitri e ufficiali di campo. In bocca al lupo a tutti per questa seconda parte di stagione! Ringr - facebook.com facebook

Parola fine per lo scudetto in una stagione disastrosa per arbitri e Var. Ogni partita un caso o un errore, campionato condizionato. #InterJuve x.com