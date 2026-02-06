Classifica curling misto Olimpiadi 2026 | Constantini Mosaner si rilanciano e restano in corsa

La terza giornata del curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina si apre con una buona notizia per Amos Mosaner e Stefania Constantini. Gli azzurri si sono imposti facilmente sulla Svizzera e ora sono ancora in corsa per la qualificazione. Nel pomeriggio affronteranno l’Estonia, con l’obiettivo di mantenere il ritmo e continuare a sperare in una buona posizione in classifica.

La terza giornata del round robin si apre in maniera positiva per Amos Mosaner e Stefania Constantini nel torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri hanno battuto nettamente la Svizzera e torneranno in campo nel pomeriggio con l’Estonia. L’Italia, dunque, vanta due vittorie ed una sconfitta dopo tre partite disputate delle nove previste: in testa con quattro vittorie in altrettanti incontri resiste soltanto la Gran Bretagna, seguita con tre successi dagli Stati Uniti, ancora a punteggio pieno, e dal Canada. L’ Italia risale ed è quarta. Svizzera e Svezia sono a quota due successi come gli azzurri, però hanno giocato quattro partite e non tre, mentre sono staccate l’Estonia, settima con un successo in tre incontri, ed il terzetto ancora fermo al palo, composto da Cechia, Norvegia e Corea del Sud, tutte e tre sempre sconfitte nelle tre partite giocate fino a questo punto del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dopo due partite nel torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Amos Mosaner e Stefania Constantini sono al sesto posto in classifica.

Questa mattina inizia il torneo di doppio misto alle Olimpiadi di curling del 2026.

