Classifica curling misto Olimpiadi | Canada in fuga Constantini Mosaner devono inseguire

Dopo due partite nel torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Amos Mosaner e Stefania Constantini sono al sesto posto in classifica. Gli italiani hanno iniziato bene, vincendo contro la Corea del Sud, ma poi sono stati sconfitti dal Canada in serata. La squadra canadese guida la classifica e sembra aver già preso un buon vantaggio. Gli azzurri devono ora recuperare terreno nelle prossime gare.
Dopo la seconda giornata del round robin sono sesti Amos Mosaner e Stefania Constantini nel torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri hanno battuto la Corea del Sud all’esordio, ma poi hanno ceduto al Canada in serata. L’Italia, dunque, vanta una vittoria ed una sconfitta dopo due partite disputate delle nove previste: in testa con tre vittorie in altrettanti incontri proprio il Canada e la Gran Bretagna, seguite con due successi dagli Stati Uniti, ancora a punteggio pieno, e da Svizzera e Svezia, che però hanno giocato tre partite. Alle spalle degli azzurri, invece, ci sono l’Estonia, settima con un successo in tre incontri, ed il terzetto ancora fermo al palo, composto da Cechia, Norvegia e Corea del Sud, tutte e tre sempre sconfitte nelle tre partite giocate fino a questo punto del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it
