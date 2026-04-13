Classifica film al botteghino 6 aprile – 12 aprile
Ecco la classifica dei film più visti nei cinema italiani dal 6 al 12 aprile. La lista si basa sui dati relativi agli incassi registrati durante questa settimana, evidenziando quali titoli hanno attirato il maggior pubblico nelle sale del paese. I film sono ordinati in base alle entrate raccolte, offrendo un quadro aggiornato delle preferenze degli spettatori in questo periodo.
Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 6 aprile al 12 aprile. 1 Super Mario Galaxy – Il Film. RegiaMichael Jelenic, Aaron Horvath CastAnya Taylor-Joy, Chris Pratt, Brie Larson, Jack Black Animazione, Avventura, Commedia, Stati Uniti 2026, 98 min. 2 The Drama – Un Segreto è per Sempre. Regia: Kristoffer Borgli Cast: Michael Abbott Jr., YaYa Gosselin, Peyton Jackson, Jordyn Curet Commedia, Stati Uniti 2026, 106 min. 3 . che Dio perdona a tutti. Regia: Pif Cast: Domenico Centamore, Maurizio Marchetti, Carlos Hipólito, Francesco Scianna Commedia, Italia 2026, 113 min. 4 L’Ultima Missione – Project Hail Mary.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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