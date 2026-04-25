A Milano, i redditi delle zone centrali come Brera, Moscova e Porta Romana sono diminuiti del 6,7% nell'ultimo anno, secondo dati recenti. Nel frattempo, la media complessiva della città ha registrato un aumento del 37%. Questa differenza evidenzia uno spostamento nei livelli di reddito tra le aree centrali e le periferie. I dati si basano su analisi di mercato condotte nel capoluogo lombardo.

? Cosa sapere I redditi a Brera, Moscova e Porta Romana sono calati del 6,7% nell'ultimo anno.. La media cittadina sale al 37.520 euro con una crescita del 3,05% complessiva.. Tra i portici di Brera e le strade di Porta Romana, la nuova fotografia dei redditi milanesi traccia un confine netto tra chi vede crescere il proprio potere d’acquisto e chi affronta una contrazione economica improvvisa. I dati del Mef, suddivisi per codici di avviamento postale, rivelano che mentre la media complessiva della città è salita dal valore di 36.408 euro a quello di 37.520 euro, con un incremento del 3,05%, il tessuto sociale non è affatto uniforme. Diseguaglianze tra via Moscova e i quartieri popolari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano si spacca: i redditi crollano in centro e volano in periferia

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