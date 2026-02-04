Colpo al clan Amato-Pagano | 15 arresti Scampia non è libera dalla camorra |VIDEO

Questa mattina alle prime luci dell’alba, le forze dell’ordine hanno messo a segno un blitz che ha portato in manette 15 persone ritenute affiliate al clan Amato-Pagano. Tutto si è svolto nel cuore di Scampia, dove gli investigatori hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare. La città si risveglia con la certezza che la camorra non si è ancora dimenticata di questa zona.

Spaccio di droga e associazione a delinquere di stampo mafioso. Il procuratore Gratteri: "Camorra di serie A". Il blitz alle prime luci dell'alba: 15 arresti, tutte persone che la magistratura ritiene affiliate al clan Amato-Pagano, un sodalizio che riporta alla mente alla faida di Scampia. L'operazione è stata eseguita da squadra mobile di Napoli e carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Napoli-Stella. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale partenopeo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Nel dettaglio riguarda il clan Raia, sodalizio che opera all'interno della sfera di influenza degli Amato-Pagano.

