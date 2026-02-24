La rapina alla ' ndrina calabrese e la concorrenza agli Amato-Pagano | l' inchiesta sul clan Vanella Grassi

La rapina compiuta dal clan Vanella Grassi ha causato tensioni con gli Amato-Pagano, portando all’intervento dei carabinieri. Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione all’alba in un edificio sospetto, trovando prove di un’attività criminale organizzata. La disputa tra i gruppi rivali si inasprisce, mentre le indagini cercano di fare luce sulle motivazioni e sui rapporti tra le varie fazioni. La questione rimane aperta e suscita molta attenzione.

Blitz all'alba dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, su delega della Direzione distrettuale antimafia. Il gip del Tribunale di Napoli ha disposto la custodia in carcere per 9 persone ritenute "gravemente indiziate" – a vario titolo – di associazione di stampo camorristico, rapina, detenzione di droga e possesso di armi, con l'aggravante del metodo mafioso. L'operazione, scattata nelle prime ore di oggi 24 febbraio 2026, colpisce il sodalizio della Vanella Grassi, attivo a Scampia. Tra i destinatari della misura anche soggetti legati alla 'ndrina Nirta-Strangio di Reggio Calabria, a conferma di un asse operativo tra Napoli e Calabria. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea. La DDA di Napoli ha raccolto le parole di due collaboratori di giustizia per ricostruire il ruolo di Saviuccio nel clan Amato-Pagano. L'uomo è stato accusato di essere uno dei capi dell'importante piazza di spaccio della 33 a Scampia