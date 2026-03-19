La Citroën C3 1.2 a benzina con cambio manuale viene proposta a partire da 16.700 euro. Si tratta di un modello che si inserisce nel segmento delle utilitarie, offrendo un motore a benzina e un cambio manuale come principali caratteristiche. La vettura si presenta come un’opzione accessibile per chi cerca un’auto compatta e semplice da guidare senza particolari innovazioni tecnologiche.

In un mercato automobilistico sempre più orientato verso elettrificazione, digitalizzazione e soluzioni tecnologiche ricercate, la Citroën C3 si distingue per un approccio radicalmente diverso. Qui non ci sono effetti speciali né complicazioni inutili, ma una filosofia chiara: offrire un’auto semplice, concreta e accessibile, pensata per chi deve utilizzarla ogni giorno senza pensieri. La versione oggetto della prova è la C3 equipaggiata con il motore 1.2 PureTech benzina da 101 CV, abbinato al cambio manuale. Una configurazione che oggi può sembrare tradizionale, ma che proprio per questo si rivela estremamente coerente con la natura dell’auto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Citroën C3 1.2: a benzina, con cambio manuale e da 16.700 euro

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