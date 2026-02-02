Sanità in Irpinia e Sannio CISL | Applicare la nota regionale sulle stabilizzazioni

La CISL chiede di applicare subito la nota regionale sulle stabilizzazioni nel settore sanitario. In queste zone, le Case di Comunità sono un punto chiave per migliorare la sanità territoriale. Tuttavia, non si può limitare tutto a una questione di routine burocratica legata al PNRR. La vera sfida è rendere efficaci queste strutture per i cittadini.

La segretaria generale: "Le Aziende Sanitarie Locali e ospedaliere devono completare le ricognizioni del personale avente diritto e procedere all'assunzione a tempo indeterminato" Nel Sannio e in Irpinia l’attivazione delle Case di Comunità rappresenta un passaggio strategico per la sanità territoriale, che non può essere affrontato come un semplice adempimento formale legato al PNRR. Le ASL di Benevento e Avellino operano da anni con organici carenti nei Distretti sanitari e nelle strutture ospedaliere, e senza nuove assunzioni e stabilizzazioni il rischio è di indebolire l’intero sistema della sanità territoriale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Irpinia Sannio

La CISL FP Irpinia Sannio segnala una situazione critica nei Pronto Soccorso delle province di Irpinia e Sannio.

La CISL FP Irpinia Sannio segnala una condizione di grave difficoltà nei Pronto Soccorso della regione, evidenziando come il sistema sia sotto pressione e in seria crisi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Irpinia Sannio

Argomenti discussi: Sanità in Irpinia: basta bugie, servono ospedali e posti letto; Consiglio Regionale Campania, niente commissioni a un mese dall'insediamento. Tensioni in A testa alta; La prevenzione trova casa tra la gente: oltre duecento visite gratuite alla CISL di Avellino; PNRR, UGL Salute: ritardi sulle Case della Comunità.

Sanità in Irpinia: basta bugie, servono ospedali e posti lettoContinuano le attese in barella dei malati al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino. È ora di dire basta alla liturgia delle bugie e allo scaricabarile delle responsabilità. Dopo anni di tagli fol ... irpiniaoggi.it

CISL FP Irpinia Sannio: Applicare la nota regionale sulle stabilizzazioni 2026 e rendere operativo il tavolo regionaleNel Sannio e in Irpinia l’attivazione delle Case di Comunità rappresenta un passaggio strategico per la sanità territoriale, che non può essere affrontato come un semplice adempimento formale legato a ... tvsette.net

Sanità in Irpinia: basta bugie, servono ospedali e posti letto Continuano le attese in barella dei malati al Pronto Soccorso del “Moscati” di Avellino. È ora di dire basta alla liturgia delle bugie e allo scaricabarile delle responsabilità. Dopo anni di tagli folli, è urge - facebook.com facebook