Ciriachino d' Oro Rubini e Spina sull' esclusione di Silvia Severini | Sindaco schiavo della destra più retrograda e oscurantista
I promotori della candidatura alla Civica Benemerenza del Ciriachino d’Oro hanno espresso disappunto per l’esclusione di Silvia Severini. La donna, 55 anni, di Ancona, aveva partecipato a una missione umanitaria a Gaza lo scorso ottobre. La scelta di non premiare Severini ha suscitato reazioni forti, con alcuni esponenti che hanno criticato la decisione del sindaco, definendola influenzata dalla destra più conservatrice e retriva.
ANCONA - I promotori della candidatura di Silvia Severini alla Civica Benemerenza del “Ciriachino d’Oro” esprimono forte disappunto e indignazione per il mancato riconoscimento alla 55enne anconetana che, lo scorso ottobre, è salita a bordo della Flotilla per portare aiuti umanitari a Gaza“Pur.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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