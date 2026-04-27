Ciriachino d' Oro Rubini e Spina sull' esclusione di Silvia Severini | Sindaco schiavo della destra più retrograda e oscurantista

I promotori della candidatura alla Civica Benemerenza del Ciriachino d’Oro hanno espresso disappunto per l’esclusione di Silvia Severini. La donna, 55 anni, di Ancona, aveva partecipato a una missione umanitaria a Gaza lo scorso ottobre. La scelta di non premiare Severini ha suscitato reazioni forti, con alcuni esponenti che hanno criticato la decisione del sindaco, definendola influenzata dalla destra più conservatrice e retriva.