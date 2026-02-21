Lettera di venticinque associazioni | Ciriachino d’oro a Silvia Severini Era sulla Flotilla verso Gaza

Viene proposta una cerimonia per Silvia Severini, coinvolta nella spedizione verso Gaza, come riconoscimento per il suo impegno. Venticinque associazioni di Ancona chiedono all’amministrazione comunale di assegnarle il

La spinta dell’associazionismo anconetano per chiedere all’amministrazione comunale di assegnare il prossimo " Ciriachino d’Oro " a Silvia Severini, l’unica cittadina anconetana che lo scorso anno ha fatto parte della spedizione della Flotilla verso Gaza. Ieri mattina a Palazzo del Popolo – ufficio del protocollo -, nell’ultimo giorno in cui era possibile presentarle, è stata depositata una lettera di sostegno alla candidatura della Severini per la massima benemerenza cittadina. Sono oltre 25 le associazioni del territorio che hanno aderito a questa campagna, in parte rappresentate ieri in Comune: da Casa delle Culture a Free Woman, dalla Fiom all’Anpi passando per Gulliver, Arci, Cbgei e via discorrendo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

