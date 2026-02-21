Ciriachino d' oro a Silvia Severini presentata la richiesta ufficiale al Comune di Ancona

Il Ciriachino d’Oro è stato richiesto a Silvia Severini, attivista sociale di Ancona, per il suo ruolo nella Global Sumud Flotilla dello scorso autunno. La richiesta, presentata da 26 associazioni locali, riconosce il suo impegno nel promuovere i diritti umani e la solidarietà internazionale. Il documento è stato consegnato ufficialmente al Comune di Ancona, che ora valuterà la proposta. La decisione finale arriverà nei prossimi giorni.

A richiederla oltre 26 tra partiti e associazioni varie. La donna, lo scorso autunno, si era imbarcata nella Global Sumud Flotilla per portare viveri a Gaza «Silvia – scrive Francesco Rubini, capogruppo di Altra Idea di Città in consiglio comunale e tra i sostenitori dell’iniziativa - con la sua vita dedicata agli altri e la sua missione verso Gaza, ha senza dubbio dato lustro alla nostra città. Ci auguriamo che l’Amministrazione accolga questa richiesta riconoscendo la civica benemerenza alla nostra Silvia Severini». Per il mondo politico era presente anche Lidia Mangani del Partito Comunista Italiano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

