Zewei Xu, ingegnere cinese di 33 anni, è stato estradato negli Stati Uniti dopo essere stato arrestato a Malpensa il 3 luglio. L’uomo, richiesto dalle autorità americane, è ora sotto accusa per frode e cyberspionaggio riguardanti i vaccini Covid. La consegna è avvenuta dopo il via libera definitivo da parte della giustizia italiana. Xu si trova ora sotto interrogatorio negli Stati Uniti.

Zewei Xu è già negli Stati Uniti. L’ingegnere cinese di 33 anni, arrestato a Malpensa il 3 luglio scorso su mandato americano, è stato consegnato alle autorità di Washington dopo il via libera definitivo della giustizia italiana. La decisione è maturata in pochi giorni, una volta chiuso il passaggio più delicato: circa dieci giorni fa la Cassazione ha respinto il ricorso della difesa contro l’estradizione autorizzata dalla Corte d’Appello di Milano il 27 gennaio. La presunta spia estradata. Dopo il pronunciamento, è arrivato l’ok del ministero della Giustizia. Xu è stato trasferito e ha già raggiunto il territorio statunitense, dove dovrà rispondere delle accuse formulate dal Distretto meridionale del Texas.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cinese estradato negli Usa: è accusato di frode e cyberspionaggio sui vaccini Covid

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