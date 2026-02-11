Addio a Valentino la mascotte del cinema palermitano che fotografava gli attori nei set

Il mondo del cinema palermitano piange Valentino, la sua mascotte. Per anni ha seguito e fotografato gli attori sui set, diventando un simbolo silenzioso di tante produzioni. Ora, il suo sorriso resterà impresso nelle foto di chi ha lavorato con lui.

Il mondo del cinema palermitano dice addio a un pezzo della sua storia. Non un attore, sebbene per molti fosse una star, ma un uomo che con una macchina fotografica ha raccontato la città dietro le quinte. E' morto a 81 anni, Antonino Valentino, storico commerciante di mobili usati e antiquariato che nella sua bottega in via Gaspare Palermo per oltre quarant'anni ha ospitato attori, registi e semplici comparse. Il suo negozio è stato un punto di riferimento per intere generazioni di palermitani. Una persona umile, generosa e “sempre presente”, ricorda chi lo ha conosciuto. Perché Valentino - preferiva farsi chiamare con quel cognome che per molti era ormai diventato un nome - nonostante non fosse un fotografo professionista amava stare nei set cinematografici e fare foto a tutti, senza distinzione.🔗 Leggi su Palermotoday.it

