Retromarcia del Comune | tolti i dossi artificiali La vittoria dei residenti

Il Comune ha deciso di rimuovere i dossi artificiali in via Cento, rispondendo alle proteste dei residenti. La decisione è arrivata pochi giorni dopo l’installazione, avvenuta il 22 dicembre, che aveva causato fastidi e problemi ai residenti e ai commercianti della zona. La rimozione ha portato a una svolta concreta per chi vive e lavora in quella strada.

I dossi artificiali? No grazie. L'amministrazione comunale ha rimosso due artefatti lunedì scorso dopo che erano stati installati lo scorso 22 dicembre lungo via Cento per scoraggiare la velocità dei veicoli in transito. La novità non era stata gradita dai residenti, perché i manufatti creavano rumore e vibrazioni nelle case. I dossi erano stati posizionati nel tratto di via Cento nel tratto che va dal semaforo con via Calcina all'incrocio con la strada Provinciale 255. Era nata una petizione che ha raccolto 445 firme. "Comprendiamo – hanno scritto i residenti nella petizione – e condividiamo la motivazione alla installazione poiché è ragionevole, lecito e importante voler contenere la velocità dei mezzi in transito.