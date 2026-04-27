Doug Liman realizza un film che, sulla carta, è già un punto di svolta, mentre Val Kilmer "torna in vita": il rapporto fra Hollywood e l'IA è sempre più stretto e controverso. La discussione intorno all'intelligenza artificiale continua a essere polarizzata fra due posizioni antitetiche - è uno strumento utilissimo che porterà nuove possibilità di lavoro VS è uno strumento nocivo che uccide la creatività e la componente umana, rubandoci il lavoro. Fra l'altro, si tratta anche di un'etichetta già alquanto abusata nelle campagne marketing di qualsiasi oggetto di uso quotidiano: se entrate in qualsiasi centro commerciale troverete scritte come "Ora con IA integrata" su qualsiasi cosa, dagli spazzolini elettrici agli aspirapolvere passando per i frigoriferi e i phon.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cinema e IA, cosa sta accadendo? Dal film di Doug Liman a Val Kilmer “resuscitato”

Notizie correlate

Leggi anche: Val Kilmer al cinema dopo la sua morte: è protagonista del film As Deep As The Grave grazie all’IA

Val Kilmer riportato in vita dall’Ia per il film ‘As Deep as the Grave’(Adnkronos) – Val Kilmer è stato riportato in vita dell'intelligenza artificiale per il film 'As Deep as the Grave'.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Hollywood? Non serve più (di G. Pedde); Tutto quello che sappiamo su blockchain cinema; Brad Pitt ricorda l'ex Jill Schoelen: Rimasi al verde per lei, poi finì malissimo; Cannes Immersive, scopriamo l’italiano Red Planet 3009 (video).

Cinema e IA, cosa sta accadendo? Dal film di Doug Liman a Val Kilmer resuscitatoDoug Liman realizza un film che, sulla carta, è già un punto di svolta, mentre Val Kilmer torna in vita: il rapporto fra Hollywood e l'IA è sempre più stretto e controverso. movieplayer.it

Tom Cruise non ha ancora rinunciato al suo film nello spazio. Da anni lavora con Doug Liman a un progetto cinematografico che dovrebbe coinvolgere NASA e SpaceX, con l’obiettivo di girare davvero oltre l’atmosfera terrestre. Non è fantascienza: il progetto - facebook.com facebook