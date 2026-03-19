Val Kilmer riportato in vita dall’Ia per il film ‘As Deep as the Grave’

L’attore Val Kilmer è stato ricreato digitalmente grazie all’intelligenza artificiale per il film ‘As Deep as the Grave’. La tecnologia ha permesso di riprodurre il suo aspetto senza che fosse presente sul set. La produzione ha utilizzato immagini e dati esistenti per creare la sua figura nel film. Questa scelta ha suscitato molte discussioni sulla possibilità di ricostruire attori attraverso strumenti digitali.

(Adnkronos) – Val Kilmer è stato riportato in vita dell'intelligenza artificiale per il film 'As Deep as the Grave'. Cinque anni prima della sua morte, avvenuta nel 2025, l'attore – per tutti 'Iceman' di 'Top Gun' – era stato scelto per interpretare Padre Fintan, un prete cattolico e spiritualista nativo americano nel film di Coerte. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Val Kilmer 'riportato in vita con l'IA': i fan criticano la scelta, ma i figli dell'attore la difendonoIl regista di As Deep as the Grave, Coerte Voohees, ha spiegato perché ha inserito l'attore nel film grazie alla tecnologia. Il ritorno di Val Kilmer dopo la morte: la prima immagine dell’attore creato dall’IA con il via libera della famigliaVal Kilmer è morto nell’aprile del 2025, stroncato da una polmonite dopo anni di lotta contro il cancro alla gola, ma apparirà comunque in un film. Val Kilmer resurrected by AI one year after his death for ‘As Deep as the Grave’ movie role Contenuti utili per approfondire Val Kilmer Temi più discussi: Val Kilmer 'riportato in vita con l'IA': i fan criticano la scelta, ma i figli dell'attore la difendono; Val Kilmer rivive in un film grazie all’intelligenza artificiale; Val Kilmer risorge grazie alla IA e si prepara a tornare sul grande schermo [FOTO]; Val Kilmer resuscitato dall’IA per As Deep as the Grave. Val Kilmer riportato in vita dall'Ia per il film 'As Deep as the Grave'L’icona di Top Gun appare nel film 'As Deep as the Grave' grazie a un’avanzata intelligenza artificiale, sviluppata con il consenso degli eredi. Un tributo digitale che fa discutere Hollywood ... adnkronos.com Val Kilmer torna in vita al cinema grazie all'AI, ma scoppia il casoI figli Mercedes e Jack hanno dato l'autorizzazione a riportare in vita il padre per farlo recitare nel film As Deep as the Grave, ma le perplessità restano ... vanityfair.it Val Kilmer "rivive" grazie all'intelligenza artificiale. Cosa ne pensate di questa scelta - facebook.com facebook