Val Kilmer al cinema dopo la sua morte | è protagonista del film As Deep As The Grave grazie all'IA
Val Kilmer torna al cinema grazie all’intelligenza artificiale, interpretando se stesso nel film As Deep As The Grave. La sua immagine viene ricostruita attraverso tecnologie digitali sviluppate dal regista Voorhes, che ha utilizzato modelli di IA per riportarlo sul grande schermo. Questo metodo permette di vedere l’attore in un ruolo protagonista, nonostante la sua scomparsa.
Val Kilmer torna sul grande schermo dopo la sua morte. È protagonista del film As Deep as the Grave grazie al regista Voorhes che lo riporta al cinema grazie all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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