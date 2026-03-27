A Forlì, in via Tovini, un'area precedentemente dismessa sta per essere riqualificata in un progetto chiamato

Il progetto della Domus Coop prende forma grazie a una cena di beneficenza: un'area abbandonata rinasce come oasi inclusiva per i ragazzi e per tutta la città Un sogno che sta prendendo forma in via Tovini a Forlì: trasformare uno spazio abbandonato in "Un giardino che cura”. Il progetto, promosso dalla Società cooperativa sociale Domus Coop, nasce dall’esigenza di creare uno spazio dedicato ai bambini, ai ragazzi e ai giovani adulti con autismo ospiti delle comunità della cooperativa. Il giardino sarà però aperto anche alle famiglie, alle scuole e all’intera comunità, diventando un luogo di incontro e condivisione attraverso laboratori, attività educative e iniziative inclusive. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Un "giardino che cura" contro l'isolamento: la solidarietà forlivese abbraccia l'autismo

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