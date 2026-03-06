85 poesie contro l’ansia | come la paura diventa forza

Il 9 marzo 2026 alle 18:30, presso lo Spazio 5 in Via Crescenzio 99d a Roma, si terrà la presentazione del volume poetico

Il 9 marzo 2026, alle ore 18:30, lo Spazio 5 di Via Crescenzio 99d a Roma ospiterà la presentazione del volume poetico Un colpo di vento dell'autore Marco Sabatini Scalmati. L'evento vedrà il confronto tra il poeta e due ospiti specifici: Alessandra Arachi, giornalista, e Maurizio Riccardi, direttore di Agrpress. La raccolta, composta da 85 componimenti divisi in sette capitoli, intende trasformare l'ansia generata dall'instabilità globale in uno strumento costruttivo per immaginare un domani migliore. La metafora centrale dell'opera non è casuale ma risponde direttamente al clima emotivo attuale, caratterizzato da conflitti bellici e incertezze pervasive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

