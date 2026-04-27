Cina al via il progetto di stoccaggio dell’idrogeno in cave saline

In Cina, è stato avviato un progetto dimostrativo per lo stoccaggio di idrogeno in cave saline. La fase iniziale riguarda una località nella provincia di Zhengzhou, dove sono stati allestiti i primi impianti di prova. Il progetto mira a testare la capacità di immagazzinare grandi quantità di idrogeno in modo sicuro e stabile. La realizzazione di questa iniziativa rappresenta un passo importante nel settore energetico del paese.

ZHENGZHOU (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il primo progetto dimostrativo cinese di stoccaggio di idrogeno in cavità saline a livello di un milione di metri cubi è entrato ufficialmente in funzione a Pingdingshan, nella provincia centrale cinese dello Henan, segnando una nuova fase di industrializzazione per la catena dell’energia a idrogeno del Paese. “Lo stoccaggio di idrogeno in una cavità salina è una tecnologia chiave per superare l’ostacolo dello stoccaggio e del trasporto dell’idrogeno su larga scala, e per sostenere la costruzione di un nuovo sistema energetico”, ha dichiarato sabato Yang Chunhe, studioso dell’Accademia cinese di Ingegneria, alla cerimonia di avviamento del progetto.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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